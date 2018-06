Heldin Olga (13) uit Scherpenisse redt leven van bewusteloze zwemmer

Toen Olga woensdagmiddag in zwembad Haestinge in Sint-Maartensdijk een jongen in het water zag vallen, aarzelde zij geen seconde. Zij sprong direct in het zwembad, zwom naar de jongen toe en hield het bewusteloze slachtoffer boven water tot er assistentie kwam.

Startblok

,,We zagen een groepje andere kinderen spelen. Die jongen gleed uit van een startblok door een duwtje. Daardoor viel hij in het water", vertelt Marit van Haaften. Volgens het 11-jarige klasgenootje van heldin Olga maakte de jongen tijdens zijn val een lelijke smakker. ,,Hij raakte met zijn hoofd de punt van het startblok. Daarna viel hij bewusteloos in het water."

Olga twijfelde geen moment. Zij dook in het water en zwom naar de jongen die hulpeloos in het water dreef, weet Marit nog. ,,Hij was eerst naar beneden gezonken. Olga heeft hem toen naar boven gehaald en zijn hoofd boven water gehouden totdat de badjuf erbij kwam."

Apetrots

Juf Eshter van Waes van obs Oosterschelde uit Scherpenisse is apetrots op haar leerling. ,,We zijn heel trots op haar. We hebben een heldin in de klas! Als zij er niet ingesprongen was had dit heel anders kunnen aflopen."

De gealarmeerde ambulance heeft het slachtoffer na de reddingsactie naar het ziekenhuis gebracht. Van Waes: ,,Maar hij mocht gelukkig dezelfde avond alweer naar huis. Wel heeft hij er een zware hersenschudding aan overgehouden."