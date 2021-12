Heimolens was niet beter af onder Woensdrecht: ‘onze strijd voor rust gaat door’

Want die rust staat onder druk in Heimolen. Langs alle kanten neemt de overlast toe. Waren het in het verleden de Pilatus-lesvliegtuigen die vanaf vliegbasis Woensdrecht boven de buurtschap cirkelden, is het de laatste jaren vooral snelweg A58 waar het, sinds het doortrekken van de A4 bij Lepelstraat, fors drukker is geworden. Om nog maar te zwijgen over het landbouwverkeer dat met hoge snelheid door het gehucht dendert.