Heimolen wil dat EOD stopt met ontploffingen: ‘Het pleisterwerk valt van de muren’

Auto raakt van de weg en botst tegen lantaarn­paal in Hoogerhei­de, bestuurder gewond

HOOGERHEIDE - Bij een ongeluk op de Aviolandalaan in Hoogerheide is een automobilist gewond geraakt. De bestuurder schoot in de nacht van zondag op maandag op de kruising met de N289 van de weg af en kwam via de berm tegen een lantaarnpaal tot stilstand.

29 augustus