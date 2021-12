Heerlijke azijnlucht in Bergen op Zoom: dit bedrijf produceert straks tot 10 miljoen kilo tafelzuur per jaar

Verdacht voertuig en politieau­to botsen na achtervol­ging in weiland in Huijbergen

HUIJBERGEN - Een politieauto en een verdacht voertuig kwamen dinsdag na een achtervolging in botsing in een weiland in Huijbergen. De twee mannen in het voertuig werden achtervolgd omdat de politie vermoedde dat ze ergens wilden inbreken. Een 22-jarige verdachte met onbekende woonplaats is aangehouden, de ander is nog niet gevonden.

9:31