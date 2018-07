Heerlijckheijd Nispen zwaait wielerprofs uit bij NK-start

Roosendaler Moreno Hofland is per fiets naar de start in Nispen gekomen. ,,Voor mij is dit echt een thuiskoers", lacht hij. Het finishparcours in Hoogerheide heeft voor hem ook geen geheimen. ,,Mijn voorbereiding was goed, ik hoop mee te doen in de finale. Het parcours is best wel slopend, dat bleek gisteren wel."