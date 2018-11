Heeren De Wit Transport failliet verklaard

De rechtbank in Breda sprak dinsdag het faillissement uit over Heeren De Wit Transport BV. Curator Willemen buigt zich over het dossier. ,,Problemen met de bedrijfsvoering", is alles wat hij woensdagmiddag kon zeggen over de aanleiding. ,,Over de diepere oorzaken kan ik me pas uitlaten na nader onderzoek.”