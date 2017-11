Heense Valence Bickel kan dankzij benefietavond haar koffers pakken

VIDEODE HEEN - De negentienjarige Valence Bickel uit De Heen kan over twee weken naar het WK Kyokushin Karate in Rusland. Eind vorige maand was ze al geplaatst, maar door een gebrek aan sponsoring van het NOC*NSF had ze eerst tweeduizend euro nodig.

Door onder andere een benefietavond in het grandcafé van Akkermans lukte dat wel; 9 en 10 december staat ze in Ekaterinburg op de matten. Kyokushin karate is een aparte tak van de Aziatische vechtsport, volgens trainer André van Wezel is deze harder dan de normale variant.

Gevaarlijk

,,Het is echt de hardste vorm, de manier van vechten is net als kickboksen. Je mag alleen niet slaan in het gezicht, trappen wel. Het is wel gevaarlijk, maar daar train je ook voor. Daarom is het ook niet op de Olympische Spelen, daar willen ze namelijk ook geen 'full contact' sporten. Dat is ook de reden waarom we geen steun krijgen van het NOC*NSF."

Dus moest Bickel tweeduizend euro bij elkaar zien te verzamelen in slechts een ruime maand tijd, pas eind oktober - toen ze eerste werd op het EK - kreeg ze te horen dat ze naar Rusland mag.

Bizar

,,De gemeente en bedrijven dragen bij, maar deze benefietavond helpt natuurlijk ook. Het is echt heel bizar, ik had niet verwacht dat iedereen dit allemaal voor me over zou hebben. Ook Akkermans (haar werkgever en locatie van de avond, red.) heeft me ontzettend geholpen. Dit vind ik ontzettend tof."

Deelnemers aan de benefietavond konden voor vijftien euro een kaartje kopen, uiteindelijk waren er zo'n honderd mensen. Het grootste deel van de avond werd ingeruimd voor de 'crazy bingo' onder leiding van Tilly Tollemeyer. Eerst lijkt het nog op een normale bingo, Tollemeyer pakt de balletjes en Bickel leest ze voor. Dit verandert allemaal als Bickel opeens 'opdrachtbal' roept.

Pindakaas

Tollemeyer begint meteen met een enthousiaste uitleg van het 'pindakaasspel'. Van ieder groepje, de deelnemers waren verdeeld onder acht groepjes, moesten er twee mensen naar voren komen. Een teamgenoot krijgt een pingpongbal, de ander moet een broodje pindakaas of chocopasta op zijn of haar voorhoofd plakken.

Wanneer Tollemeyer het teken geeft, worden de balletjes naar de broodjes gegooid. De twee teams waarbij die bleef plakken kregen een extra bingocijfer en hadden zo dus meer kans om een van de geschonken prijzen te winnen.