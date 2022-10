Heemtentoonstelling over hoe boterham op tafel komt pakt goed uit in nieuwe expositieruimte

De heemkundekring had jarenlang een eigen onderkomen in een voormalig schoolgebouwtje. Toen dat werd gesloopt moest de club uitwijken naar de bovenverdieping van het voormalige gemeentehuis en dat beviel goed. Maar dat gebouw staat op de nominatie om gesloopt te worden, waardoor De Wilhelmiet wederom moest verkassen.

Ruimte delen

Naast de molen is dit jaar het educatief centrum gebouwd waar de vereniging nu de jaarlijkse thematentoonstelling mag houden. De kring deelt de ruimte met de Huijbergse Molenstichting, die molen Johanna beheert. ,,In het begin waren we niet echt enthousiast over het educatief centrum omdat we de ruimte aan de krappe kant vonden”, zegt Peter van Zitteren, voorzitter van De Wilhelmiet.