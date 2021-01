Heemkundekring wil heemhuis kopen: ‘Dan weten we waar we aan toe zijn’

HALSTEREN/BERGEN OP ZOOM - Heemkundekring Halchterth wil Hof van Ram, het heemhuis, kopen. Een onderzoek moet uitwijzen of het mogelijk het eigendom over dit pand te verwerven. Want Halchterth zit niet te wachten op nieuwe verrassingen over het onderkomen op De Beek.

De gemeente Bergen op Zoom zette het vorig jaar plots te koop. En overviel daarmee Halchterth. Inmiddels is die verkoop van het heemhuis voorlopig uitgesteld. Maar het gevaar is zeker niet geweken, realiseren de vrijwilligers van de heemkundekring zich. ,,We willen niet nog een keer zoiets meemaken”, zegt bestuurslid Wout Huijgens.

Bergen op Zoom zoekt naar geld vanwege de enorme tekorten van de gemeente. En dacht met de verkoop van een tiental panden euro’s bijeen te kunnen harden. Naast het Halsterse pand wilde het college onder meer ook de synagoge, Blokstallen 3 en de molen op Borgvliet verkopen.

Protest

Dat leidde tot een storm van protest, ook van de Halsterse heemkundekring. De gemeenteraad besloot in december dat de verkoop daarom maar even moet worden geparkeerd.

,,Maar als het goed leest weet je dat verkoop niet van de baan is”, weet Huijgens, zelf oud-raadslid. Maar door de ingreep van de gemeenteraad heeft Halchterth nu wel de tijd om goed uit te zoeken of het mogelijk is het pand te kopen. ,,Dan weten we waar we aan toe zijn. Wat het moet kosten. En of we dat kunnen betalen.”

Veel te hoog

En of bijvoorbeeld de contributie omhoog moet, er meer leden geworven dienen te worden. Of andere bronnen van inkomsten aangeboord. Later deze maand is er een gesprek tussen een afvaardiging van Halchterth en de wethouders Barry Jacobs en Patrick van der Velden.

Daar zal het onder meer gaan over de prijs van het pand. ,,Het is inmiddels getaxeerd, de uitkomst daarvan weten we niet”, legt Huijgens uit. ,,Ik weet wel de WOZ-waarde. Die is 175.000 euro. En dat vinden we veel te hoog.”

Ereschuld

Bovendien de heemkundekring nog wel een rekening met de gemeente Bergen op Zoom te vereffenen. ,,Een ereschuld”, zegt Huijgens. Want nog altijd zitten de vrijwilligers met de kater van de Jannelandseweg. Daar had Halchterth een heemhuis dat helemaal in eigen beheer werd opgeknapt.

In 2003 moest Halchterth dat pand verlaten omdat de gemeente het verkocht. Die streek liefst 240.000 euro op. Geld dat maar deels werd gebruikt om het zwaar verwaarloosde Hof van Ram te herstellen. ,,We kregen een casco, vier muren en een geïsoleerd dak, meer niet.”

Weer gingen vrijwilligers aan keihard het werk om Hof van Ram te maken tot het heemhuis dat het nu is, een museum met 15.000 voorwerpen in de collectie, uiteenlopen van bodemvondsten tot archieven van Halsterse verenigingen.