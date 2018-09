Heel veel passie en gebrul op Amerikanendag in Lepelstraat

Open dag gesloten jeugdin­stel­ling Almata: 'Die klik die voel je'

15:09 OSSENDRECHT - Posters van Lil' Kleine en Ronnie Flex hangen aan de muur, naast leuke tekeningen en familiekiekjes. Een echte meidenkamer. Maar 's avonds gaat de deur op slot, want dit meisje woont in gesloten jeugdinstelling Almata. ,,En die klik die hoor je niet alleen, die voel je ook'', weet Marco Pigmans, ambulant hulpverlener bij de jeugdinstelling in de bossen bij Ossendrecht.