Heel veel bomen erbij in Hoogerheide op Boomfeestdag: ‘Leuk om te doen’

HOOGERHEIDE - Op Boomfeestdag plantten kinderen woensdag bomen in de Torontolaan in Hoogerheide. Ze kregen hulp van het voltallige college van B en W van Woensdrecht.

Woensdrecht noemt zich graag ‘de groene gemeente op de Brabantse Wal’. Daarom schenkt de gemeente extra aandacht aan de jaarlijkse Boomfeestdag. ,,We zijn hier met alle collegeleden aanwezig omdat we groen en biodiversiteit hoog in het vaandel hebben staan”, vertelt wethouder Jeffrey van Agtmaal.

‘Leuk om te doen’

In de Torontolaan staan nog geen bomen langs de weg. ,,Daarom hebben we dit jaar voor deze laan gekozen”, zegt Van Agtmaal. Zeven leerlingen van basisschool De Stappen stroopten op hun vrije woensdagmiddag de mouwen op en namen de schop ter hand. ,,Best leuk om te doen”, roept een van de jongens als hij een flinke schep zand in een kuil gooit.

(Tekst gaat verder onder de foto)

Volledig scherm In de Torontolaan komen zo tientallen nieuwe bomen. ,,Bij het kiezen van de soorten houden we rekening met steeds langere periodes van droogte en hevige neerslag." © Pix4Profs/Tonny Presser

,,Als dit over vijftig jaar grote mooie bomen zijn, kun je tegen je kinderen en kleinkinderen zeggen dat jij die hebt geplant”, stelt Van Agtmaal. En hij vertelt dat er de komende jaren nog heel veel bomen bij geplant gaan worden in de Woensdrechtse kernen. Dat is in lijn met de Groene Agenda 2021-2025. ,,Bij het kiezen van de soorten houden we rekening met steeds langere periodes van droogte en hevige neerslag’', zegt hij.

Variatie

,,Waar we in het verleden hele lanen van één boomsoort aanplantten, brengen we nu liever variatie aan. Een voordeel hiervan is dat ziekten minder impact hebben. Hoe meer soorten bomen en planten er zijn, hoe meer dieren zich ook thuis voelen in een gebied.”



Ook in de nieuwe woonwijk Noordrand in Ossendrecht komt een grote variatie aan boomsoorten. ,,Soorten die we gebruiken zijn de pecannoot, elsbes, Turkse boomhazelaar en de veldesdoorn. Deze soorten hebben een gevarieerde bloeitijd, wat niet alleen goed is voor insecten en vlinders, maar ook een mooi straatbeeld geeft.”

Quote Deze soorten hebben een gevarieer­de bloeitijd, wat niet alleen goed is voor insecten en vlinders, maar ook een mooi straat­beeld geeft Jeffrey van Agtmaal

Het zorgen voor meer biodiversiteit gebeurt op twee manieren. ,,Bij nieuwe projecten en wanneer bestaand groen toe is aan vervanging.” De wethouder vindt de Boomfeestdag een goede aanleiding om ook jeugd te betrekken bij het openbaar groen: ,,Als ze later groot zijn, is de variatie aan bomen en planten goed zichtbaar.”