Haven open of niet, Bergen op Zoom gaat er weer mee aan de slag

BERGEN OP ZOOM - Bergenaren laten het nooit los: een haven vol water. Zoals het vroeger was. In plaats van het parkeerterrein dat er nu van is gemaakt. Wethouder Patrick van der Velden pakt die handschoen opnieuw op. Hij wil duidelijkheid. En gaat daar met iedereen en alles het gesprek over aan, zegt hij.

Het water terug in de haven van Bergen op Zoom of niet. Wat kan er? Een bak vol water of zo maar een paar centimeter? Wat kost het? Waar moet er dan geparkeerd worden in de omgeving? Allemaal vragen waar nu geen antwoord op is. ,,Je hoort verhalen dat water in de Kaai 5 miljoen kost. Anderen zeggen 20 miljoen. Ik wil duidelijkheid, ik wil dat er doorrekeningen komen. Iedereen heeft er een mening over.''

Quote Iedereen heeft een mening over de Kaai, ik wil duidelijkheid Patrick van der Velden, wethouder

Bergen op Zoom dempte het voorste gedeelte van de haven in de jaren vijftig. Zo kwam een eind aan de ellende die er toen was. Stank bij eb. Want de Grebbe spuwde het rioolwater van de stad in die haven. En bij stormtij liep alles onder water. Dicht was de oplossing. Iedereen was blij. Op dat moment.

Droom

Volledig scherm De bekende Bergse architect Jan Weijts schetste ooit dit plaatje. © Weijts Architecten Tientallen jaren later dromen de Bergenaren van nu van een omgekeerd scenario, het water terug in de haven. Al is het maar een bak waar enkele tientallen centimeters in staan. ,,Dat is eens met carnaval gedaan. Gewoon de rioolputten dicht en de kraan open. Iedereen was enthousiast'', herinnert wethouder Van der Velden zich.

Een open Kaai inspireerde de afgelopen jaren Bergse kunstenaars. Zoals Albert Moelker, zoals Water Hagenaars. En architect Jan Weijts maakte ook al eens een fraaie artist impression.

Parkeren

Los van de technische uitvoering hoe water in die haven te krijgen, speelt er nog een ander probleem. De Gedempte Haven is nu een gewild parkeerterrein. Als al die plaatsen verdwijnen omdat de haven weer haven is er een probleem in het Havenkwartier.

Volledig scherm Zo zag kunstenaar Albert Moelker in 2010 de open Kaai. En dat is ook de reden dat de gemeenteraad eerder dit jaar nee zei tegen een plan voor bebouwing van het voormalige brandweerterrein aan de Westersingel, aan de rand van het Havenkwartier. Fivente wilde er zorgwoningen bouwen. ,,Daar hebben we nu een streep door gezet.''

Brandweerterrein

Wat er wel met het brandweerterrein gaat gebeuren is vooral afhankelijk van de vraag of de Kaai open gaat of dicht blijft. ,,We willen de komende tijd het hele Havenkwartier bekijken. De Gedempte Haven en alles er omheen. Een ruimtelijke analyse van het gebied, de kansen, de mogelijkheden.'' Daarvoor zijn gesprekken nodig met de gemeenteraad, met organisaties als de Vereniging Binnenstad, maar ook externe deskundigen. En wordt wat hem betreft ook gekeken naar ambitieuze plaatjes zoals kunstenaar Walter Hagenaars die presenteerde. Die dacht aan een museum onder de haven. Met water er boven. Maar onder zo'n bak water kan wellicht ook worden geparkeerd.

,,Hoe we dat proces gaan aanpakken om tot duidelijkheid te komen over het Havenkwartier staat in een plan van aanpak dat ik binnen enkele weken aan de gemeenteraad presenteer.'' Met de verdere gesprekken en berekeningen is het hele jaar 2018 gemoeid is zijn inschatting.

Westersingel

Intussen lopen ook de voorbereidingen voor de aanpak van de Westersingel. De gemeente wil er een stadsstraat van maken. De verkeersstroom afknijpen. En ter hoogte van de Gevangenpoort een pleintje creëren.

Volledig scherm Een idee van 2017: een museum voor moderne kunst onder de haven. Was getekend Walter Hagenaars. © Walter Hagenaars

Volledig scherm De Gedempte Haven. Een groot parkeerterrein. Dat regelmatig helemaal vol staat. © Jan van de Kasteele