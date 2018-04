Haven Dinteloord richt zich vooral op recreatie

Onbetrouwbaar internet bron van ergernis in buitengebied Brabantse Wal

11:27 WOENSDRECHT/STEENBERGEN - Veel mensen in het buitengebied zitten te springen om sneller internet. De huidige traagheid en onbetrouwbaarheid van internet vormen een bron van ergernis. Dat blijkt uit een reeks informatiebijeenkomsten die zijn belegd over de aanleg van glasvezelaansluitingen in het buitengebied van de Brabantse Wal-gemeenten. Daar kwamen ongeveer duizend mensen op af.