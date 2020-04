Haven Dinteloord klaar voor recreanten

DINTELOORD - De haven van Dinteloord is heringericht. De werkzaamheden zijn, op een paar hekken na, eindelijk klaar. En dat heeft een lange adem gehad: in 2014 was het namelijk al duidelijk dat er echt iets aan de haven moest gebeuren.

Dat is het jaar dat Sinterklaas tijdens de intocht met zijn boot vast kwam te zitten. Hoogste tijd dus om de haven te baggeren. Wethouder Wilma Baartmans: ,,Het heeft de afgelopen jaren bloed, zweet en tranen gekost.”

Frisse haven

De wethouder zit op deze zonovergoten dag samen met projectleider Kees Kerstens van de gemeente Steenbergen aan de kade. De haven is al goed in gebruik. Fietsers rusten aan de ene kant uit op de nieuwe bankjes die zijn geplaatst en kinderen spelen aan de andere kant samen.

De nieuwe haven oogt fris. Nieuw hout, nieuwe straatstenen, nieuwe damwanden en lagere stenen muren, waardoor de huizen langs de Havenweg beter uitzicht hebben op het water, maar recreanten in de haven ook beter naar de mooie gevels van die woningen kunnen kijken.

Eenheid in de kern

Maar waarom duurde het zo lang voor de werkzaamheden eind vorig jaar eindelijk van start konden gaan? Kerstens: ,,Er zijn nu eenmaal veel zaken waar je aan moet werken voor je daadwerkelijk kunt beginnen. Er moet een plan komen, geld, de raad moet het goedkeuren en je moet in gesprek met omwonenden.”

De twee zijn blij met het resultaat. De haven past nu beter in de kern Dinteloord. Het idee was in eerste instantie om de hele kern op de schop te nemen, onder andere ook het Raadhuisplein. ,,Maar dat hoefde niet van de inwoners”, vertelt Kerstens. ,,Mensen stellen de vele parkeerplaatsen op die locatie erg op prijs. Ook aan de Kreek, tussen de haven en het Raadhuisplein in, hoefde niets te veranderen.”

Om een strakker geheel te krijgen, is het ‘tapijt’ van het Raadhuisplein doorgezet in de haven: dezelfde straatstenen sieren nu de grond langs het water. ,,Het zijn twee gebieden, maar zo is er toch eenheid”, vertelt Kerstens.

Verrijdbare bomen

Baartmans: ,,We hebben rekening gehouden met de wensen van Dinteloorders. Zo vonden ze de muur van de kade te hoog, die hebben we lager gemaakt. En de Muza maakte zich zorgen om het jaarlijkse festival. Daar hebben we bij de uitwerking ook rekening mee gehouden.” Er zijn ‘verrijdbare bomen’ geplaatst. Bomen in bakken die makkelijk kunnen verplaatsen. Op die manier kan de Muza gewoon doorgang blijven vinden aan de haven.”

Bij de werkzaamheden kwam ook een stukje historie tevoorschijn. Een duiker uit de 18e eeuw, bedoeld om wateren met elkaar te verbinden. Kerstens: ,,Dat hebben we terug laten komen in de muur. Het jaartal en de vorm van de duiker is daar nu op te zien.”