Haven Antwerpen blijft lonken

Een dokwerker met een meeuw op zijn schouder en een flinke tatoeage: dat clichébeeld van mensen die in de haven hun brood verdienen dook onlangs weer op in de Vlaamse media. Wetenschap, politiek, onderwijs en bedrijfsleven worstelen met dat imago, zo bleek dinsdag bij de presentatie van een studie naar de toekomstige arbeidsmarkt in de Antwerpse haven.

,,Frustrerend", zegt Stephan Vanfraechem van ondernemersplatform Alfaport-Voka. ,,Het imago is nog altijd dat van een kraan en een dokwerker, terwijl dat slechts een derde van de banen betreft." Door digitalisering van zowel fysiek als geestelijk werk, zo concludeert de Universiteit Antwerpen, zal de werkgelegenheid in de haven geleidelijk krimpen én grondig veranderen.

Pendelaars

Volledig scherm Hoewel beduidend kleiner dan Rotterdam, is de Antwerpse haven de nummer twee in Europa. Vooral qua containeroverslag doen de Vlamingen weinig onder voor de Maasstad. © Peter de Brie Nu nog zijn er zo'n 60.000 jobs bij de haven zelf en circa 80.000 elders in het totale havengebied. Mensen vinden er werk in handel, transport, logistiek, bij industriële reuzen als BASF en allerhande toeleveranciers. Het arrondissement Antwerpen, met de haven als motor, telt zo'n 3000 pendelende Nederlandse werknemers uit grensregio's. Busbedrijf De Polder doorkruist dagelijks Zuidwest-Brabant om personeel te vervoeren naar de tweede haven van Europa, na Rotterdam.

Ook in de nabije toekomst liggen er kansen voor West-Brabantse werkwilligen, stelt onderzoeksprofessor Thierry Vanelslander van de Universiteit Antwerpen. ,,Er zijn momenteel zo'n 2000 vacatures in de haven. Zeer divers, van dokwerkers tot operators en kantoorpersoneel."

Problemen ziet hij ook. ,,De grens blijkt nog te vaak een grens. Door verschillen in cultuur, belasting en regelgeving is 'oversteken' niet evident, al is de afstand klein. En dan moet je er nog zien te geraken met al die files. Anderhalf uur over 30 kilometer, dat is een onderneming op zich."

Philip Morris

Gitte de Vries van de provincie Antwerpen, die in de Vlaamse Nederlandse Delta onder meer met Noord-Brabant samenwerkt, geeft aan dat er vaak 'vertaalwerk' nodig is. ,,Door andere schooltypen is het voor een Vlaamse werkgever soms lastig om een Nederlands cv te lezen. Bij de sluiting van Philip Morris in Bergen op Zoom hebben uitzendbureaus dat goed opgepakt en mensen kunnen plaatsen in de haven."

Los van praktische zaken is er volgens Vanelslander ook een inhoudelijke omslag nodig. ,,De digitalisering van hand- en denkwerk zal zich vooral laten voelen in het middensegment van de arbeidsmarkt. Er is wel laaggeschoold fysiek werk dat zich maar langzaam laat vervangen en er zullen meer hoger opgeleiden nodig zijn."

De mix van oude kennis en nieuwe technologie is daarbij cruciaal. ,,Jongeren zijn flexibel en actief op allerlei digitale platforms. Ouderen, vaak nog altijd de beslissers en leidinggevenden bij bedrijven, moeten die kennis omarmen", meent Vanelslander.

