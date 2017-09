HAS Hogeschool kiest voor Bergen op Zoom

BERGEN OP ZOOM - HAS Hogeschool uit Den Bosch vestigt zich in Bergen op Zoom. En daarmee haalt de stad eindelijk een hbo-opleiding binnen. Dat hebben gemeente en HAS vrijdag samen bekendgemaakt.

,,Dertig procent van onze leerlingen komt uit West-Brabant. We willen ook dertig procent van onze activiteiten naar hier brengen'', zegt HAS-directeur Godfried Hijl. Dat gebeurt volgens een groeimodel. ,,We beginnen met vijf a zes mensen.'' Dat zijn de kwartiermakers. In de loop van de komende vijf a acht jaar moet dat aantal gaan groeien naar een opleidings- en onderzoeksinstituut dat tientallen medewerkers werk biedt en honderden studenten herbergt. ,,En dat willen we in Bergen op Zoom.'' Waar dat is op dit moment nog niet duidelijk.

HAS Hogeschool telt nu 3800 studenten. Heeft vestiging in Den Bosch en Venlo. ,,We willen groeien naar 5000 studenten'', aldus Hijl.

Stages

Op korte termijn wil HAS Hogeschool al het aantal stages van studenten in de regio West-Brabant fors uitbreiden. En ook de afstudeerprojecten. ,,We hebben nu honderd stages, we willen naar tweehonderd.''

Dat HAS landt in Bergen op Zoom is geen toeval. West-Brabant is de regio van groente en fruit. Met grote spelers. Als Rijk Zwaan, Cosun, Lamb Weston Meijer en de Green Chemistry Campus. Agrofood en biobased. ,,Maar een kennisinstituut ontbreekt. Willen bedrijven kunnen groeien en bloeien dan is dat wel nodig'', zegt Paul Depla, burgemeester van Breda maar ook voorzitter van de regio West-Brabant.

Succes

Quote We brengen talent terug naar de regio Godfried Hijl, directeur HAS Hogeschool HAS Hogeschool biedt dat. Studenten, lectoren, onderzoekers. Samen met de agrofoodsector kunnen ze voor innovatie zorgen. ,,Want dat is de sleutel tot succes'', aldus Depla. HAS Hogeschool is nu al volop bezig zich te verbinden met dat bedrijfsleven. ,,We staan met beide benen in de praktijk. Daar leiden we voor op. We doen dit op vraag van de bedrijven, die zoeken gekwalificeerde medewerkers. Niet omdat we het zelf zo graag willen''', legt directeur Hijl uit.

Hij spreekt van 'intelligente handjes' als hij het over de studenten heeft. Die na hun studie in deze regio werk kunnen vinden. ,,Of zelf bedrijfjes beginnen. Die spinoff is erg belangrijk'', aldus Depla. Maar een hbo-instelling in West-Brabant versterkt ook de al bestaande vmbo- en mbo-opleidingen, is de overtuiging van Yvonne Kammeijer, wethouder van onderwijs.

Zeeland

Naast West-Brabant richt HAS Hogeschool zich met de komst naar Bergen op Zoom ook duidelijk op Zeeland. ,,We zien Bergen op Zoom als uitvalsbasis. We brengen het talent terug naar de regio'', aldus directeur Hijl. Met name Zeeland ziet jong talent wegstromen en niet terugkeren.