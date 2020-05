Hartverscheurend: bruidegom (95) overlijdt daags voor platina huwelijksjubileum aan corona

Hartverscheurend, zegt bestuurder Conny Helder van zorginstelling tanteLouise: ,,We weten dat onze bewoners een gerede kans hebben om te overlijden, dat is logisch. Maar wat hier is gebeurd, is echt ongelooflijk cru.’’



Temeer omdat afgelopen week ook een broer van Adrianus aan corona bezweek en Johanna op dit moment tegen het virus vecht. Helder: ,,Met haar gaat het redelijk, maar het is ontzettend triest wat hen is overkomen.’’



Vindt ook burgemeester Frank Petter van Bergen op Zoom. Namens de gemeente was er al een joekel van een bos bloemen onderweg naar het echtpaar, zoals dat altijd gaat bij stellen die zo'n bijzondere mijlpaal bereiken.



Hij ging - samen met Helder - naar aanleiding van alle gebeurtenissen zaterdag naar Bosgaard, om nabestaanden én de medewerkers van Bosgaard een hart onder de riem te steken.