‘Hart van Halsteren’ wordt een groene wijk met een oude ziel

24/7 bewaking bij De Parade: ‘Overlast is groot, trappen­huis garage gebruikt als openbaar toilet’

BERGEN OP ZOOM - Zeven dagen per week, 24 uur per dag bewaking rond parkeergarage De Parade in Bergen op Zoom moet de overlast van hangjongeren, verslaafden en dak- en thuislozen drastisch verminderen. De gemeente trekt er 50.000 euro voor uit.

15 december