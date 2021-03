Hart van 180 rode rozen voor personeel Bravis: ‘Veel bewondering voor hen’

,,Omdat we dit jaar niet fysiek samen konden komen, stelden leden voor iets voor een goed doel te doen", legt Jannie Meeuwisse, coördinator van de actie. ,,Wij hebben veel bewondering voor de zorgmedewerkers, dus wilden hen graag steunen.” Toen Meeuwisse zelf naar de oogarts moest, vroeg ze daar eens na wát ze dan zouden kunnen doen. ,,Die kwam met het idee van het rozenhart. Rozenkweker Advance Roses reageerde heel enthousiast en heeft ons goed geholpen. Vrouwen van Nu Noord-Brabant bestaat uit vijf kringen en in iedere kring kozen we een ziekenhuis om een hart weg te zetten. Er hebben al harten gestaan in Helmond, Uden en Tilburg. En sinds deze week dus ook in Breda en Bergen op Zoom.”

180 rode rozen

Het hart staat op een centrale plaats - in de hal bij de hoofdingang - en bestaat uit 180 rode rozen. Met de standaard is het twee meter hoog en de doorsnede is één meter. ,,Dat is een goede plek, want daar lopen veel mensen langs. De reacties zijn echt geweldig. Veel mensen die er langskomen, maken er een foto van of maken een selfie. Zo kunnen mensen een herinnering maken aan deze tijd", vertelt Meeuwisse. Het hart zal nog tot en met maandag in het ziekenhuis staan.