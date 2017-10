Harry Stalpers was een perfectionist die er alles uithaalde wat erin zat

In Liefdevolle HerinneringHarry Stalpers uit Bergen op Zoom was perfectionist. Die gedrevenheid uitte hij als muzikant, docent, componist én directeur van de muziekschool.

Harry Stalpers hield niet van niksen. Een perfectionist was hij, die de touwtjes strak in handen hield. Hij studeerde viool aan het Brabants Conservatorium en ging in 1950 les geven op de muziekschool in Bergen op Zoom, waar hij op zijn 27e directeur werd. De jongste van Nederland. Hij zou dertig jaar directeur blijven, tot aan zijn pensioen in 1987.

Prestatiedrang

Al jong manifesteerde hij zijn enorme prestatiedrang. Met zijn jazzensemble - Harry's Hotclub - reisde Stalpers stad en land af en viel in de prijzen op een internationaal jazzconcours. 'Het perfect willen doen. Daar draait het om', was ooit de kop boven een artikel over Harry Stalpers.

Quote De muziekschool was alles bij ons thuis. Pa was bijna nooit thuis Maarten Stalpers

Volledig scherm Met zijn jazzorkest Harry's Hotclub maakte Harry Stalpers internationaal furore. © Privécollectie familie Stalpers Een gedreven perfectionist, die niet scheutig was met complimentjes. Ook niet voor zijn drie kinderen. ,,Hij vergat tegen ons wel eens te zeggen dat hij het goed vond", zegt zoon Maarten. ,,Tot ik met twee tienen slaagde voor mijn conservatoriumopleiding klarinet. ,,'Godverdomme wat was ik trots!', zei hij daarna."

De muziekschool in Bergen op Zoom, die dit jaar 150 jaar bestaat, groeide onder Stalpers naar zo'n 2.500 leerlingen, met dependances in de regio en een balletafdeling. ,,De muziekschool was alles bij ons thuis. Pa was bijna nooit thuis", herinnert Maarten zich. ,,Hij zat overal bij, was bij elk examen van de amv-leerlingen aanwezig, jureerde in het weekend concoursen en als er 's avonds een ensemble repeteerde, ging hij vast alle stoelen goed zetten, zodat er geen minuut verloren ging. Dat hoorde ik later ook van zijn leerlingen: hij haalde er alles uit, wat erin zat."

Ouderlijk huis

Maarten, ook muzikant en docent, runt inmiddels al jaren zijn eigen muziekschool, in het voormalige ouderlijk huis aan de Richard Holstraat in Bergen op Zoom. Dat was vroeger het domein van moeder Cisca - tante Cis voor de buurt. Zij was altijd in voor een gebakje, een bonbon of wijntje. Het gezin maakte een groot drama mee, toen dochter Saskia in 1979 op 23-jarige leeftijd overleed aan acute leukemie. Harry kon zijn emoties over dat verlies moeilijk uiten. ,,Tot ik ontdekte dat hij in al zijn schilderijen een roos verwerkte. Dat was voor Saskia, begreep ik later", herinnert Maarten zich.

Quote Hij schreef uit zijn hoofd en dat soms negenstemmig. Dan zat hij die partijen te fluiten Maarten Stalpers

In 1987 ging Harry Stalpers met pensioen. Hij ging weer schilderen en pakte, nog serieuzer, het componeren en arrangeren op. Maarten benijdt hem erom. ,,Hij schreef uit zijn hoofd en dat soms negenstemmig. Dan zat hij die partijen te fluiten. Hij kon heel verstrooid zijn, maar dat snap ik ook wel als je composities negenstemmig in je hoofd hebt."

Volledig scherm Bekende Bergenaar Harry Stalpers werd zelfs vereeuwigd op een vastenavendwagen in Bergen op Zoom. © Privécollectie familie Stalpers Van Stalpers zijn ongeveer zeventig composities voor strijkorkesten en klarinetensembles uitgegeven. Zijn werk Clownery for Clarinet staat al jaren op de lijst van aanbevelingen om te spelen in het repertorium voor clarinet choirs in Japan. En dan zijn er nog de mappen vol composities die in de studio in de Richard Holstraat staan, in dat typerende minutieuze handschrift.