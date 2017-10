Hardrijder bij De Heen moet nog 1000 euro betalen en 90 dagen gevangenisstraf uitzitten

Hoe moeten de gemeenteraden verder met kerncentrale in Doel?

17:30 BERGEN OP ZOOM - Hoe kunnen gemeenteraden uit de regio sturen op mogelijke sluiting van de Belgische kerncentrale in Doel? Die vraag komt aan bod tijdens een informatiebijeenkomst over Doel, maandagavond in stadspaleis Markiezenhof in Bergen op Zoom.