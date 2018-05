Harde knallen in Bergen op Zoom, man bedreigd met vuurwapen, politie vindt kogelhuls

video Jonge raadsleden Bergen op Zoom: 'Van sommige woorden krijg ik echt een punt­hoofd'

8:59 BERGEN OP ZOOM - Ze willen aanpakken, de jonge Bergse raadsleden. ,,Ik denk dat dat onze inzet zal zijn in de raad'', vat Selin Karar (GroenLinks) het gesprek samen. ,,Natuurlijk willen we dat allen op onze eigen manier doen. Maar we zijn allemaal van het aanpakken.''