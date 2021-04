Happy stones maken maker én vinder happy: ‘Echt een rage’

Stel, je loopt ergens gewoon een eindje te wandelen en ineens zie je tussen een verzameling saaie kiezelstenen een vrolijk beschilderde steen liggen. Waarschijnlijk heb je dan een ‘happy stone’ gevonden. Het idee achter happy stones is makkelijk: je pakt een of meerdere stenen, maakt er wat moois van en legt deze ergens weg. Leuk om te doen en het levert de toevallige vinder gegarandeerd een glimlach op.

Houden of verspreiden

Bettina Schram kwam haar eerste twee happy stones tegen tijdens een weekendje weg in Friesland. Aanvankelijk had ze geen idee wat het was, maar door even te googlen, kwam ze uit bij Happy Stones Dokkum. ,,Het bleek daar een echte rage te zijn”, aldus Schram. Eenmaal thuis kwam ze er achter dat er ook in Brabant mensen actief mee bezig zijn. Ze sloot zich aan bij de groep Happy Stones Noord Brabant.