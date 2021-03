Hapjestour door Steenbergen: ‘Eindelijk weer eens wat te doen’

Gezellig blijven hangen is er niet bij. Alle honderd deelnemers moeten ergens onderweg van hun hapje genieten, tijdens de zowat vijf kilometer lange wandeling langs in totaal vijf afhaalpunten. Rick en Annemarie van Beers doen graag mee. ,,Eindelijk weer eens wat te doen. Het is ook steun aan de horeca. Die mensen hebben het al zo zwaar. Daar willen we iets kleins tegenover stellen.’’

Allemaal snakken en smakken we naar actie in coronatijd. Dat maakt ook de snelle inschrijving aan de Hapjestour duidelijk: binnen het uur was het maximaal aantal deelnemers bereikt. Circa twintig procent van de wandelende eters was zondag afkomstig van buiten Steenbergen, tot uit Spijkenisse toe. Ook de tweede aflevering van, zondag 21 maart, is volgeboekt. Een week later staat er wederom een Hapjestour op de planning.