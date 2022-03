Hans weet alles over de monumenten in Steenbergen: ‘Dit is een voorbeeld van een interessant pand’

Wereldwijs-school in Bergen op Zoom gaat Oekraïense kinderen Nederlands leren

BERGEN OP ZOOM - Wereldwijs in Bergen op Zoom, gespecialiseerd in Nederlandse taalles aan jonge nieuwkomers op de Brabantse Wal, bereidt zich voor op de komst van Oekraïense kinderen. Dertig kinderen in de leeftijd van zes tot twaalf jaar, kunnen direct terecht op de school.

10:05