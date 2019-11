Hans Ensing stopt als topman Bravis

RECENSIE MusiCompa­ny zet een krachtige musical neer

9:23 BERGEN OP ZOOM - The MusiCompany gooit het over een andere boeg. De musical ‘How to succeed’ waarmee de groep mee voor de dag komt is uit 1961. Aan de hand van een zelfhulpboek wordt de lezer uitgelegd hoe je stapsgewijs zelfstandig je loopbaan kunt uitstippelen. Hoogst actueel dus, want ook nu hebben veel mensen het over carrière maken en de top bereiken. En dat daarvoor de trukendoos open moet, begrijpt iedereen en dat maakt deze musical zo aardig.