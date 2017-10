Hanneke Somers trekt zich per direct terug als raadslid voor D66 Steenbergen

Somers heeft sterke principiële bezwaren tegen de voorgestelde kandidatenlijst voor de verkiezingen van maart 2018. Op die lijst staan de eerder afgetreden oud-wethouder Vincent van den Bosch en de huidige fractievoorzitter van Steenbergen Anders, Tim Huisman, op direct verkiesbare plaatsen. Somers: "Allereerst heb ik grote vragen omtrent de motivatie van beide heren. Oud zeer of politiek opportunisme kan wat mij betreft geen afdoende motivatie voor zo’n plaats op de kieslijst zijn. Juist in Steenbergen, maar feitelijk overal, is transparantie een voorwaarde voor de geloofwaardigheid van de politiek. Maar die transparantie naar de kiezers van Steenbergen is totaal afwezig. En als ze een kans op een comeback dan wel overstap zouden moeten krijgen zouden ze die zelf waar moeten maken. Door hen op een niet direct verkiesbare plaats te zetten maken de verkiezingen wel duidelijk of zij door voorkeurstemmen hun rentree in de raad kunnen maken. Beiden hebben zich echter verkiesbaar gesteld en worden ook nog eens naar voren geschoven. Dat gaat er bij mij niet in", stelt Somers in een opgestelde verklaring.