Hangjeugd Dinteloord: 'Geef ons een plek om te chillen’

Ze beseffen dat een grote groep soms meer geluid maakt dan nodig is. Ze zijn ook al op verschillende plekken weggestuurd, ook al veroorzaakten ze naar eigen zeggen niet heel veel overlast. Soms omdat maar één bewoner in een straat geklaagd heeft. Daarnaast zijn er ook oudere mensen die wel begrijpen dat ze elkaar ergens willen ontmoeten, dat deden ze vroeger zelf ook.



Ze praten wel, maar willen liever niet met hun naam in de krant. ,,We willen niemand tot last zijn'', zegt een van hen. ,,Integendeel. We hebben zelfs nog mee gezocht naar een vermist meisje en ook naar een telefoon die kwijt was. Mensen die dat weten, kijken heel anders tegen ons aan.''