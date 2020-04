‘Hang slingers op in je slaapkamer’: het eerste online schoolfeest komt eraan

Hoe het werkt? Op Facebook en via Whatsapp worden deze instructies gedeeld: ‘hang slingers op en regel wat drinks en snacks voor jezelf. Kleed je mooi aan... kan die hoodie ook eens in de was! En sluit je vervolgens op 2 april vanaf 20.00 uur op in je slaapkamer’.

Hart onder de riem

,,Onze bedrijfsvoering ligt op dit moment stil”, zegt Bas Besems van de organisatie. ,,Dus dan moet je out of the box denken. Om alle middelbare scholen te steunen en iedereen een hart onder de riem te steken, gaan we dit feest organiseren.”

Een aantal artiesten treedt op tijdens het feestje: Diaz&Bruno, Diquenza en The Boy Next Door. ,,We gaan livestreamen vanaf onze locatie”, vertelt Besems. ,,Die bouwen we om tot een discotheek, zoals we dat normaal gezien zouden doen voor scholen.”

‘Even iets anders’

Bij ‘t Rijks in Bergen op Zoom is het schoolfeest gedeeld onder de leerlingen. Normaal gezien zou docent Koen van Dijk het jaarlijkse schoolfeest organiseren, samen met een collega en acht leerlingen. ,,Dat doen we samen met DeBesteSchoolfeesten.nl normaal gezien. Ik vond dit wel een positief bericht in deze tijd en een leuk initiatief”, zegt Van Dijk. ,,We zitten allemaal thuis. Dit is een manier om even iets anders te doen.”

Gemis van contact

Ook het JTC in Roosendaal ondersteunt het initiatief. Dat vertelt rector Charles van Wettum. ,,We haken hier graag bij aan. Omdat we het een verschrikkelijk leuk idee vinden.” Alles gebeurt online op het moment. ,,De kinderen zitten thuis en missen het contact met andere leerlingen. Dit is een manier ook de leuke kant van school weer mee te maken.”