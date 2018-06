Handtekening van Amerikaanse thrillerschrijfster Karin Slaughter gewild in Bergen op Zoom en Etten-Leur

BERGEN OP ZOOM/ETTEN-LEUR - Stille waters hebben diepe gronden. Dat blijkt na een ontmoeting met de Amerikaanse thrillerschrijfster Karin Slaughter. Ze signeerde vandaag haar nieuwste boek 'Gespleten' Bij Quist in Bergen op Zoom en The Readshop in Etten-Leur.

Truus Hendrickx uit Bergen op Zoom is verbaasd. Tijdens haar ontmoeting met Slaughter in Boekhandel Quist heeft ze een praatje gemaakt met de schrijfster. Ze had onbewust een ander type vrouw verwacht bij de boeken waarvan meer dan 35 miljoen exemplaren zijn verkocht. "Ik had niet verwacht dat dit soort zaken in haar hoofd spelen. Ze beschrijft heel gedetailleerd iedere bloedspetter."

Twintigste keer

Slaughter is een ingetogen vrouw die in haar boeken lastige thema’s aan de kaak stelt, zoals geweld tegen vrouwen. Of ze de inspiratie voor die thema's in Nederland opdoet? "Nee, niet echt. Ik ben al twintig keer in Nederland geweest, maar voor mijn gevoel is het hier niet zo crimineel."

Quote Ik ben al twintig keer in Nederland geweest, maar voor mijn gevoel is het hier niet zo crimineel Karin Slaughter

Toegevoegde waarde

In de lange rij in winkelcentrum Etten-Leur valt één iemand in het bijzonder op: Rob Mens uit Prinsenbeek. Hij is de enige man tussen de honderden vrouwen. "Het genre spreekt mij aan. Ik heb speciaal vrij genomen van mijn werk." Hij vindt het bijzonder dat zo'n wereldberoemde schrijfster in Etten-Leur is. "Voor mij is een handtekening in een boek een toegevoegde waarde."

Als eerste krijgt Anja de Hoon uit Etten-Leur een handtekening van de schrijfster. "Mijn dag kan niet meer stuk." Volgens De Hoon zijn de boeken van Slaughter spannend, maar ook makkelijk weg te lezen. "Ik moest zondagavond nog honderd bladzijdes van een ander boek van haar, die heb ik in één ruk uitgelezen."

'Beste maandag ooit'

Peter Kuijpers, eigenaar van The Readshop in Etten-Leur, is tevreden over het verloop van de signeersessie. De boekhandel had de sessie als prijs gewonnen. "Het is geweldig dat wij zijn gekozen om een bezoek te krijgen van een van de best verkochte schrijfsters van de wereld. Ik denk dat we de beste maandag ooit draaien."

Ook bij Boekhandel Quist in Bergen op Zoom zijn ze blij met de komst van Slaughter. Er stond een lange rij die doorliep tot buiten. "Voor een maandag is dit echt geweldig. Veel fans hebben speciaal vrij gevraagd", vertelt eigenaresse Caroline Quist. De boekhandel houdt regelmatig signeersessies en lezingen. "We proberen daar een goede verdeling in te maken, zodat er voor elk wat wils is."