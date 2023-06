Handig om te weten: dit betaal je om te trouwen in Bergen op Zoom

‘Nog een jaar vierde klasse, daar zit niemand bij VVC’68 op te wachten’

Hij ziet Rick Baaij nog in de hekken klimmen, na zijn treffer die VVC’68 in de eerste klasse bracht. Wie daarover kan meepraten moet een echte clubman zijn en dat is Daan Masseurs, de 25-jarige rechterverdediger van de Halsterse ploeg die vandaag opnieuw geschiedenis wil schrijven.