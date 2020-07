Handhaven op zwerfafval? Dat lukt in Bergen op Zoom niet

BERGEN OP ZOOM - Het is heel moeilijk voor de gemeente Bergen op Zoom op te treden tegen zwerfafval. Mensen op heterdaad betrappen lukt niet en achterhalen wie afval heeft gedumpt is ook moeilijk.

Dat blijkt uit antwoorden op raadsvragen die D66 heeft gesteld. De capaciteit van de gemeente is daarnaast beperkt, waardoor er maar op kleine schaal zwerfafval opgeruimd kan worden.

En dat valt op: in het eerste kwartaal van 2020 zijn er meer klachten over zwerfafval binnengekomen, zegt de gemeente in de brief. Mensen zijn te beroerd om hun afval weg te gooien in een afvalbak of om mee naar huis te nemen en weg te gooien. Het levert wel initiatieven op: er zijn steeds meer inwoners die zelf maar vrijwillig het vuil opruimen in de openbare ruimte. Die mensen probeert de gemeente zoveel mogelijk te ondersteunen.

Niemand betrapt

Het beboeten van mensen die achteloos een blikje of andere zooi op straat weggooien is lastig: het afgelopen jaar is er niemand betrapt. Het probleem bij zwerfafval is dat het vaak niet herleidbaar is naar een persoon. Bij huishoudelijk of bedrijfsafval is dat soms wel te achterhalen.

De afvalboa moet ook handhaven op zwerfafval in de gemeente Bergen op Zoom, maar is zijn tijd volledig kwijt met het dumpingen van huishoudelijk en bedrijfsafval en het bijplaatsen van afval bij ondergrondse containers.

Een ander doorn in het oog van D66 zijn de verpakkingen van McDonald’s. Mensen die bij de McDrive iets hebben gehaald en het afval vervolgens op straat dumpen. De gemeente wijst er op dat het bedrijf aan de Boulevard zelf dagelijks opruimt in de omgeving. Een idee van de partij om kentekens te gaan noteren op de bestellingen, ziet de gemeente niet zitten: mensen kunnen het van de verpakking scheuren en het is moeilijk te gebruiken als bewijs. Het is vrij makkelijk om een kenteken op een verpakking te schrijven.