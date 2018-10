Han Brink (1943-2018) was sportman in hart en nieren

Nadat de in Apeldoorn geboren Brink een aantal jaren had gewerkt in Spanje als zwem- en waterpolotrainer, streek hij in 1974 neer in Hoogerheide. Daar werd hij badmeester van zwembad De Plantage. Brink was van de stevige aanpak. Met veel stemverheffing heeft hij veel Woensdrechtenaren leren zwemmen. Hij stoorde zich aan de jeugd die thuis voor de buis hing. ,,Lekker bewegen in de buitenlucht’’, was zijn advies.



Brink was medeoprichter van de kindervakantieweek Jeugdland in Hoogerheide en organiseerde outdoor- en snowcamps. Hij introduceerde abseilen en langlaufen in de gemeente Woensdrecht. Zodra hij hoorde dat er sneeuw op komst was, legde hij de ski’s klaar.