Hamsterwoede: nu te weinig fruit, groente en vlees voor de voedselbank

Reizigers ‘vogelvrij’ in Bangkok, Bergs stel zat als 'ratten in de val’

19:53 BANGKOK/BERGEN OP ZOOM. Wanhopige reizigers zitten op het vliegveld van Bangkok als ratten in de val. Reisfirma’s vragen duizenden euro’s voor nieuwe tickets die ongeldig blijken. Eisen aan gezondheidsverklaringen veranderen elke paar uur. “De situatie is verschrikkelijk. Wie met losse tickets reist, is vogelvrij”, aldus Nick van den Bossche.