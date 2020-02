Hamburgers happen bij Lieke

Lieke! Doe mij maar zo’n lekkere burger. En wil je me in de tussentijd vertellen wat je hier doet zo laat op de avond, terwijl je een fulltime baan in het onderwijs hebt?

Mijn oom Marijn Withagen heeft ‘t Slik jaren geleden gekocht. Mijn ouders hielpen hem in die tijd, omdat hij nog niet genoeg personeel had. Ik was toen te jong om op stap te gaan en ook te jong om alleen thuis te blijven. Dus mocht ik mee. Mijn moeder stond dan achter de bar en ik hielp door limonade in te schenken. ‘s Avonds bleef ik dan boven het café logeren.

Kon je wel slapen met die harde muziek of ging dat aan je neus, pardon je oren, voorbij?

Wij woonden zelf ook midden in het centrum in een straat waar destijds drie cafés zaten. Mijn moeder zei dan altijd: als je niet kunt slapen, probeer dan een beetje mee te zingen en te genieten. Op die manier ben ik wel gewend geraakt aan het rumoer om me heen.

Op een gegeven moment werd je ouder en kon je zelf op stap. Heb je dat ook gedaan?

Dat heb ik een jaar gedaan. Toen heb ik zoveel mogelijk geprobeerd mee te doen: alle grote evenementen, zoals het Neuzebal. Het vallen van de Kraai had ik ook nog nooit echt meegemaakt. Maar ieder jaar vraagt mijn oom of ik kom werken. En ik zeg altijd ja, want ik vind dat veel leuker.

Waarom is dat zo leuk?

Ik val hier met mijn neus in de boter. Ik voel me er thuis. Ik ken iedereen en iedereen kent mij. Mijn vriend, familie, maar ook vrienden komen langs en vieren het grootste gedeelte van Vastenavend bij me. Ik heb er weer ontzettend zin in dit jaar. Ik sta alle dagen in de tent om hamburgers te bakken en verheug me erop bekenden te zien.

Enne... Je zult ook wel blij zijn als het voorbij is?