Halsterseweg dicht, maandenlange omleiding voor honderden fietsers

,,Het wordt best spannend”, zegt Dome Widdershoven, conrector van scholengemeenschap ‘t Rijks in Bergen op Zoom.

Maanden geleden al zijn de gesprekken met gemeente, scholen als ‘t Rijks en Roncalli maar ook de plaatselijke afdeling van de Fietsersbond begonnen om alles in goede banen te leiden. Want de Halsterseweg gaat op slot. Vanaf de fietsoversteek bij de Randweg Noord. Omdat de Halsterseweg in Bergen op Zoom fietsstraat wordt. Een klus die tot in 2020 in fases wordt uitgevoerd. Fase 1 is het gedeelte tussen de Randweg en de Pomonalaan/Burgerhout. In mei volgend jaar moest dit gedeelte van de werkzaamheden klaar zijn.

Omleidingen

Fietsers die naar Bergen op Zoom rijden worden vanaf maandag al in Halsteren omgeleid. Vanaf de rotonde Rode Schouw via de Langstraat of via de Nieuwe Molenweg naar het viaduct over de Randweg Noord. En zo door de wijken Noordgeest en Tuinwijk naar de stad. En ‘s middags of ‘s avonds via dezelfde route terug.

Wie uit Halsteren of Tholen op de fiets naar Bergen op Zoom kan ook via de Nieuw Beijmoerseweg en Ringersweg rijden.

Verkeersregelaars begeleiden de fietsers op gevaarlijke punten, zoals bij het oversteken van de Halsterseweg waar het in ochtend- en avondspits behoorlijk druk kan zijn.

Posters

Conrector Widdershoven is te spreken over de aanpak van de gemeente. ,,We zijn van begin af aan hier bij betrokken.” Op zijn school, de grootste van de stad, hangen posters met daarop de alternatieve routes voor de scholieren, zodat niemand de afsluiting kan zijn ontgaan. Ook is er een mail naar alle ouders verstuurd. ,,Metingen hebben uitgewezen dat er dagelijks zo’n 2000 fietsers via de Halsterseweg Bergen op Zoom inrijden‘’, zegt hij. Een groot gedeelte daarvan zijn scholieren van het voortgezet onderwijs.

De omleiding zoals die maandag begint duurt in elk geval tot eind van dit jaar, zegt de gemeente.

De bedoeling is dat er binnenkort ook een app voor de smartphone komt waarop iedereen het verloop van de werkzaamheden kan volgen.