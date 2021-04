Halsterse toneelclub Ons Kent Ons hoopt snel weer op de planken te staan

Ons Kent Ons (OKO) werd op 9 april 1981 in Halsteren opgericht en staat bekend om haar vrolijke theaterstukken. Twee keer per jaar brengt OKO een blijspel of klucht op de planken, maar het voerde ook vijftien zelfgeschreven straattheaterstukken op.

Alles doen voor OKO

Adrie Jonkers, lid sinds de oprichting, kent de hele historie. ,,Ik wil alles doen voor OKO, maar niet in het bestuur. Ik schrijf mee aan stukken en zit in de leescommissie.” Hij herinnert zich hoe op 26 maart 1981 in café Staminee aan de Dorpsstraat enthousiaste jongelui samenkwamen met het idee voor een toneelclub. Op 9 april werd OKO officieel opgericht. ,,Arjan Nefs bedacht de naam.” Jonkers staat zelf nog regelmatig op de planken. ,,Ik speel graag een komische rol. Maar voor een Don Juan-rol kom ik gezien mijn leeftijd niet meer in aanmerking.”

Op 27 november 1981 werd in een bomvol café Central het eerste stuk ‘Hoera een Drieling’ opgevoerd. ,,Sindsdien volgden er 77 avondvullende producties en elf muzikale shows voor instellingen. In Antwerpen deden we zeven keer mee aan de befaamde Rederijkersfeesten.”

Drie vervolgstukken

De keuze in 1988 voor het Antwerpse blijspel ‘Wat doen we met Bompa’ bleek een schot in de roos. ,,Daar was zoveel belangstelling voor dat er drie vervolgstukken kwamen.” Ook in jubileumjaar 2021 wil OKO scoren met een Vlaams blijspel: ‘Vlam in de pan’ van Alwin Grijseels, dat zich afspeelt in een chique restaurant waar allerlei mensen binnenstappen met andere bedoelingen dan om te gaan eten. Jonkers: ,,We hopen het dit jaar nog te kunnen opvoeren.”