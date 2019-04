Halsterse Seniorentennisclub heeft duizend jaar tenniservaring

Wie meteen opvalt, is de 91-jarige Jo Janssen. De geboren Limburger, die al sinds 1976 in Halsteren woont, is de oudste van seniorengroep. De oud-wiskunde leraar van ‘t Rijks’ zegt tennissen nog steeds een mooie sport te vinden. Janssen: ,,Ik heb 20 jaar op Curaçao gewoond en daar heb ik het spelletje geleerd. Ik heb ook gevoetbald maar dat is vergeleken met tennis een ruwe sport. Bij tennisclubs heb je er ook leuke dames bij. Op woensdag spelen we altijd samen met dames. Door te tennissen blijf ik in beweging en het is goed voor de sociale contacten.”



Zijn maatje is Mar van Doorn, met 82 jaar nog een jonkie vergeleken met Janssen. De Limburger noemt hem zo’n beetje de regelneef van de seniorengroep. Van Doorn: ,,Ik regel altijd wie tegen wie speelt en ik regel ook of we binnen of buiten spelen. Als iemand niet komt spelen meldt die zich bij mij af.”