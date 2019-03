Halsterse Molenfeesten in afgeslankte vorm door, Carrousel Festival blijft

Jammer, vindt voorzitter Geert Baartmans van de Stichting Vrienden van de Antoniusmolen. ,,Maar ik begrijp dat het feest niet meer terug kan komen. Het werd te groot voor Halsteren. Er is hier geen evenemententerrein. Dan houdt het op.” Maar ook al vindt het festival nu plaats in Bergen op Zoom, de connectie met Halsteren blijft. ,,Het is voor ons de belangrijkste bron van inkomsten en de organisatie sponsort ons nog steeds. Dat waarderen we heel erg. We hebben goede contacten en dat zal ook zo blijven.”