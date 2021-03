Halsterse kinderen krijgen lesje fakkels maken: ‘Tegenhanger van al die schermpjes’

,,Het is goed voor kinderen om te spelen en te beleven”, legt ze uit. ,,In de lockdown liggen we stil. Kinderen zijn ook heel lang thuis geweest. Dat raakt me. Om ze te blijven prikkelen, heb ik dit boekje geschreven”, legt ze uit. ,,Je hoeft overigens niet landelijk te wonen. Heel veel activiteiten in het boekje kunnen vanaf je balkon of zelfs binnen. Al is het wel de bedoeling de kinderen naar buiten te krijgen, natuurlijk.”



Een van de activiteiten in het boek is het maken van fakkels. Om te laten zien hoe makkelijk dat is, kwam boswachter Wout van Brabants Landschap langs om het de kinderen van groep 8 te leren en laten maken.