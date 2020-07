Halsterse Hanneke (34) is het nieuwe bandlid van Crazy Little Things: ‘Killer Queen is favoriet’

De 34-jarige Halsterse blijft het spelen in de nationaal steeds bekender rakende Queen tribute band combineren met haar eigen muziek in The Vision Of Johanna, met ook echtgenoot Arjan van Diepingen, en het spelen van pop, rock en soul uit de sixties in de coverband Frisky Whisky, samen met haar vader Hans van Andel. ,,Muziek zit in mijn bloed. Dat gaat er nooit meer uit. Maar ik heb ook een leuke baan als farmaceutisch consulent bij twee service apotheken. Vóór ik auditie ging doen bij Crazy Little Things heb ik eerst goed overlegd met Arjan, want ook Floortje en Lisa, onze dochters van vier en zes, mogen geen aandacht te kort komen. Arjan staat volledig achter de keuze. In een studio opnemen en live optreden, er is niets mooiers. Hij gunt me deze kans.”