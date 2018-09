Halsters 'doelwit' van Klaas Otto zelf opgepakt in Spanje

HALSTEREN - Een van de mannen die volgens justitie doelwit was van Klaas Otto, de 49-jarige Jack J. uit Halsteren, is vorige week zelf in Spanje opgepakt. Dat gebeurde in de badplaats Javea waar de drugshandelaar al jaren verbleef. De man moet in Nederland nog vijf jaar cel uit zitten voor drug onder meer amfetaminehandel.

Handgranaaat

In 2012 staken twee mannen de woning van J. in Halsteren in brand. Een paar dagen later ontplofte in dezelfde plaats een handgranaat onder de auto van zijn schoonvader. Het Openbaar Ministerie denkt dat Klaas Otto opdracht gaf voor beide misdrijven, die deel uitmaken van de reeks verdenkingen in het lopende strafproces tegen hem.

J. zou een forse schuld hebben gehad bij zijn voormalige vriend Otto. Ze zaten destijds samen in de top van het Satudarah-chapter in Zundert. Vorige week eiste de officier 10 jaar cel tegen de No Surrender-oprichter, onder meer voor beide aanslagen maar ook voor witwassen en bedreiging en mishandeling van anderen. Otto ontkent alles. De uitspraak is eind oktober.

113 kilo amfetamine

Bij politie en OM was bekend dat J. rond 2012 de wijk had genomen naar Spanje. In 2008 was hij al op Curaçao aangehouden als spil van een drugsbende die onder onder 113 kilo amfetamine had verhandeld en aanvoerlijnen had naar Hongkong. Via zijn café in Willemstad zou hij destijds drugsgeld hebben witwassen.