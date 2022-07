Halsterenaren bang voor hoogbouw aan Tholenseweg: ‘We willen geen pottenkijkers in onze tuin’

Ontwikkelaar Sven Lavrysen van Carédo Comfortwonen uit Heinkenszand heeft de plannen recent toegelicht aan omwonenden. Het voorlopig ontwerp omvat 32 appartementen, verdeeld over twee vleugels en drie woonlagen met aan de voorzijde twee penthouses. Die moeten komen op het perceel (4400 m2 groot) waar nu kringloopwinkel Goed voor Goed is gevestigd. ,,Het zijn slechts schetsen, we zitten in de voorbereidende fase, de plannen kunnen nog veranderen”, laat Lavrysen weten.