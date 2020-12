Halsteren rouwt om het onverwachte overlijden van ondernemer Chris Grinwis

Grinwis en zijn Mia waren lang samen het gezicht van de Plus-supermarkt in de Dorpsstraat. Marc Hellemons van de Bloemenstal maakte Grinwis vele jaren van nabij mee, ook al omdat ze samen aan de wieg stonden van de plaatselijke winkeliersvereniging. Hellemons is aangeslagen door het verlies. ,,Zijn belang voor Halsteren is niet in woorden uit te drukken. Hij was betrokken bij iedereen, ook bij de kleinere zaken in het dorp. Hij was ook vriendelijk. Voor iedereen had hij een woord en een glimlach.''