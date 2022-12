Halsteren, Lepelstraat en De Kladde vergeten slachtoffers Watersnood ramp nooit

Dader schietpar­tij Bergen op Zoom na jaren nog steeds spoorloos: ‘Wanneer wordt hij nu eens opgepakt?’

DEN BOSCH/BERGEN OP ZOOM - Hij is al jaren voortvluchtig: één van de meest gezochte criminelen van Nederland. Christo Hülters uit Bergen op Zoom wordt gezocht vanwege een dubbele poging tot moord. ,,Als we een belletje krijgen dat ze hem hebben, pas dan is het voor ons echt klaar”, zeggen zijn slachtoffers.

14 december