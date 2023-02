Halsteren en Lepelstraat herdenken de Watersnoodramp: ‘Velen van ons laten de ramp nooit los’

LEPELSTRAAT/HALSTEREN - Lepelstraat en Halsteren hebben de watersnood van 1 februari 1953 herdacht. Burgemeester Frank Petter stond in de Sint Antoniuskerk in Lepelstraat stil bij de 78 dodelijke slachtoffers in de gemeente. ,,Die overweldigende kracht van het water is voor ons haast niet meer voor te stellen.”

Petter wees op het belang van het herdenken, ook zeventig jaar na de fatale dag. ,,Het is een mensenleven geleden. Maar velen van ons laten de ramp nooit los.”

De burgemeester sprak ook zijn respect uit voor de vele hulpverleners die in actie kwamen, in het bijzonder de verdronken Halsterse brandweerlieden Laurent Rampart en Jan van den Berg. ,,Zij hadden een sterk gevoel van verantwoordelijkheid en medemenselijkheid.”

Jonge generaties

Als vertegenwoordiger van de werkgroep Herdenking Lepelstraat noemde Betsy de Kock het belangrijk dat de ramp door de jonge generaties in de herinnering blijft. Daarom ook was in Lepelstraat bij de herdenking een grote rol weggelegd voor de kinderen van groep zeven van basisschool De Wegwijzer. ,,Ik hoop dat zij dit nooit zullen vergeten.”

Indrukwekkend was het noemen van de vijftien namen van de Lepelstraatse slachtoffers, gevolgd door een ademloze stilte en het aansteken van kaarsjes door de jonge leerlingen. De familienamen Suijkerbuijk, Van Tillo, Schuurbiers, Schijvenaars, Van Schilt, Dekkers, De Groot en Heijligers kwamen voorbij. Ook de verdronken inwoners van de buurtschappen Kladde en Koevering werden niet vergeten.

Ooggetuige en hulpverlener

Later in de dienst voerde ooggetuige en hulpverlener van het eerste uur Maarten van Eekelen het woord. Aansluitend werden er bloemen gelegd op de begraafplaats. De stoet met voorop burgemeester Petter, de Steenbergse locoburgemeester Maurice Remery en de Bergse wethouder Hans Peter Verroen trok in stilte door de Kerkstraat.

Muzikanten van harmonie Sint-Anthonius zorgden bij het monument voor de passende omlijsting, met onder andere het Menuet from Berenice en Merck toch hoe Sterck. Tal van overheden, organisaties en nabestaanden legden bloemenkransen bij het monument. Vicaris Paul Verbeek sprak de zegening uit.

Vanaf de kerk in Lepelstraat loopt het gezelschap met onder anderen burgemeester Frank Petter, wethouder Hans Peter Verroen en de Steenbergse locoburgemeester Maurice Remery (helemaal links) naar de begraafplaats om daar bloemen te leggen.

Woeste golven

De herdenking in Halsteren begon met een kleine ceremonie bij het watersnoodmonument bij het voormalige gemeentehuis. Voorzitter Eugène van den Eijnden van de werkgroep Herdenking Watersnood onderstreepte de noodzaak om te blijven herdenken en kunstenaar Leon Vermunt, de maker van het monument, legde de symboliek van het beeld uit. ,,Woeste golven en storm.”

Opvallend aanwezig, zowel met mensen als materieel, was de brandweer West- en Midden-Brabant. Ook commissaris van de Koning Ina Adema was erbij en zij sprak tijdens de oecumenische viering in de volle Sint Quirinuskerk een korte herdenking uit. Aansluitend werden er bloemen gelegd bij het monument op de rooms-katholieke begraafplaats.

Herinneringsboek

In Nieuw-Vossemeer was er een herdenking in de Heilige Johannes de Doperkerk, waarin locoburgemeester Remery het woord voerde. Tijdens de herdenking werd ook een door de 84-jarige Cees van Geel geschreven herinneringsboek over de buurtschappen Rolaf en Pelsendijk gepresenteerd. Het boek omschrijft de jeugdjaren van de bewoners, hun ervaringen tijdens de ramp en naderhand hun terugkeer naar de polders.

Maarten van Eekelen spreekt over de Watersnoodramp in de Sint Antoniuskerk.