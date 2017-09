'Haarscheurtjes kerncentrale Doel bij bouw al waargenomen'

Gedeeltelijk parkeerverbod rondom Maria Regina in Steenbergen

13:24 STEENBERGEN - Er komt een parkeerverbod aan de Waterlinie en Bastion in Steenbergen, in de buurt van basisschool Maria Regina. Bewoners van de appartementencomplexen aan die wegen ervaren veel overlast van auto's die voor de deur geparkeerd staan, met name rondom de breng- en haaltijden van de school.