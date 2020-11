'Guust was altijd bijzonder actief voor zijn dorp Ossendrecht'

West-Bra­bant wordt proeftuin voor corona-app GGD

19 november BREDA - Een speciale app moet ervoor zorgen dat het bron- en contactonderzoek van de GGD een stuk sneller en efficiënter verloopt. West-Brabant is de eerste regio in Nederland waar de app wordt geïntroduceerd. Wie positief op corona is getest gebruikt de app om zoveel mogelijk gegevens in te vullen.