Het lidmaatschapsgeld is de afgelopen jaren flink verhoogd door intern financieel wanbeleid bij de LTO. Ik vroeg in dit gesprek wat de visie was van de LTO. Met de slechte financiële situatie van de meeste leden en het afnemend aantal boeren met opvolging zie ik de toekomst somber in. Het kwam erop neer dat zij verwachten dat onze manier van werken de toekomst heeft. Bedrijven met een hoge gunfactor. Ik heb verbaasd gekeken en vraag me serieus af of de LTO weet waar ze mee bezig is.