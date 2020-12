Guitar Award gaat postuum naar Jimi Hendrix: ‘Dat gedraai aan knoppen is met hem begonnen’

Op 18 september was het 50 jaar geleden dat de op 27 november 1942 in Seattle geboren James Marshall (Jimi) Hendrix in Londen overleed. Diens revolutionaire spel is anno 2020 nog steeds een geweldige bron van inspiratie voor generaties gitaristen. In een jaar waarin alles afwijkt is het wellicht zelfs logisch dat deze award alsnog aan hem wordt toegekend.